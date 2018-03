Vehículos de combate, fragatas, aviones... Defensa quiere gastar 10.000 millones de euros en renovar armamento obsoleto

Defensa ha echado cuentas. Quiere gastar 10.800 millones de euros en renovar armamento. Propone esta inversión a 15 años desde 2019. El PP no ha querido hablar de este asunto. "No conozco esa información, tampoco conozco el gasto de Defensa, entre otras cosas porque no se han presentado los presupuestos", afirma Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP.

Con esta cantidad España no llegará a cumplir el compromiso como miembro de la OTAN que supone dedicar el 2% del PIB a armamento para 2024. Y todo aunque Donald Trump apriete: "Hay naciones de la OTAN que no están pagando todavía lo que deberían".

Podemos carga contra el Gobierno por querer gastar en defensa, dice, y no en pensiones. "Es una maldita vergüenza que entre la dignidad de los pensionistas y ser lacayo de Trump, prefiere lo último", declara Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos.

Gasto millonario para armamento cuando todavía hay pendiente de pagar casi 20.000 millones del plan anterior. El PSOE afea al gobierno que vaya por libre y no busque consenso.

"Hay materias sensibles de compromisos con la OTAN y la UE que tendríamos que pactar todos", destaca Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE.

El Ministerio de Cospedal quiere nuevos vehículos de combate, fragatas, aviones, sistemas de control y helicópteros. Pero el plan de inversión tendrá que llegar al Consejo de Ministros.