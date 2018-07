Una tumba gratis por ser su 'hijo más ilustre': laSexta accede a los documentos de la sepultura que Ferrol regaló a Franco en 1967

En Ferrol nació Franco y en Ferrol podría acabar porque tumba no le falta, laSexta ha tenido acceso al documento del pleno en el que en 1967 el Ayuntamiento le regala una urna a la familia.

"El documento dice textualmente que el alcalde quiere entregarle, regalarle, un panteón a Franco en gratitud por ser el hijo más ilustre de la ciudad de Ferrol", asegura Patricia Hermida, periodista del Correo Gallego.

Sin embargo, el actual alcalde tiene claro que si la familia quiere trasladar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos hasta allí, debe solicitar, como todos, un nuevo nicho.

"Lo grave de esta situación es que se le concediera en su calidad de ciudadano más ilustre, por sus méritos como caudillo de la nación, es algo contra lo que vamos a combatir", apunta Jorge Suárez, alcalde de Ferrol.

Enterrarlo en el regalado incumpliría la ley de Memoria Histórica. Patricia Hermida añade que "la ley de Memoria Histórica impide privilegios al dictador y a su familia y el panteón fue un regalo del Ayuntamiento".

En la tumba hay enterrados cuatro familiares del dictador, entre ellos, su hermana Paz. El Ayuntamiento no va a solicitar la devolución de la tumba, pero no quiere peregrinajes de nostálgicos a Ferrol. "Deberán seguir los trámites que sigue cualquier ciudadano y no tener privilegios", apunta Suárez.

Enrique Varela, historiador, apunta que "se puede generar un efecto de peregrinaje donde los nostálgicos hagan ofrendas y eso hay que evitarlo".

No obstante, creen que ni siquiera la familia estará interesada en enterrar a Franco en una tumba tan modesta.