Un micro abierto caza el enfado del juez Velasco tras interrogar a una imputada del 'caso Lezo': "Es muy duro, la gente se cree que aquí pueden hacer teatro"

SE QUEJA A SU EQUIPO DEL TEATRO DE LA IMPUTADA

"A mí no me pagan por aguantar esto", es un sonido poco habitual: un juez desahogándose tras interrogar a una imputada. Un micro abierto cazó al magistrado Eloy Velasco quejándose a su equipo del teatro de la secretaria del número dos de la 'operación Lezo', Edmundo Rodríguez. La imputada se puso a llorar en varias ocasiones y constantemente se quejó de que no había dormido.