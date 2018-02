Troitiño: "Jamás me he puesto en contacto con ETA desde que he salido, no le he dado ni los buenos días"

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga al histórico etarra, que se enfrenta a una pena de 11 años de prisión tras ser excarcelado por error en abril de 2011 y huir a Reino Unido, donde contactó con otro miembro de la banda, Iñaki Lerín, con el que fue detenido, para luego ser entregado a España el pasado mayo.

Troitiño, que solo ha contestando a preguntas de su abogado, ha negado haber contactado con la banda terrorista en estos años, haberle pedido ayuda o consejo, y que tampoco la banda contactara con él, ya que no tenían "nada" de relación.

También que le facilitara los documentos para huir. "Yo jamás me he puesto en contacto (con ETA) desde que he salido, y a día de hoy tampoco", ha explicado, para luego asegurar: "No le he dado ni los buenos días".

Pensaba seguir en Inglaterra hasta que se derogara la doctrina Parot, sin intención de integrase en ninguna estructura de ETA porque ya es "mayor".