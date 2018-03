Tenso rifirrafe entre Esperanza Aguirre y César Zafra (C's) en la Asamblea: "Habrá visto la hemeroteca y en 35 años a mí no me han pillado en ningún engaño"

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, ha acusado a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre de cambiar el proyecto del Canal de Isabel II sin permiso. "Cambió zona verde por campo de golf, no haga trampas", ha espetado a la presidenta de Madrid, a lo que Aguirre le ha acusado de hacer "trampas en su currículum". "Usted habrá visto la hemeroteca y en 35 años a mí no me han pillado en ningún engaño", ha sentenciado Aguirre.