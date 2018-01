laSexta Noticias ha accedido en exclusiva a las imágenes de las sesiones judiciales claves en la trama Lezo. Llama la atención la tensión entre el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, y Adrián de la Joya, el hombre que supuestamente recibió en Suiza el dinero de la mordida de 1,4 millones de euros que habría cobrado Ignacio González por la adjudicación a OHL de la obra del tren de Navalcarnero.

López Madrid, exconsejero delegado de OHL, y De la Joya, empresario que recibió el dinero de la mordida de González, acabaron a gritos su careo ante el juez. El primero asegura que el dinero le llegó a De la Joya como pago a unos trabajos en México. El segundo apunta a que se trataba de una mordida que tenía que darle posteriormente a Ildefonso de Miguel, hombre de confianza de Ignacio González.

El propio De la Joya lleva haber llevado a cabo este último paso. Asegura que no hizo llegar esa mordida a De Miguel por tratarse de un cargo público: "Cuando tú (López Madrid) me dices que le mande a Ildefonso de Miguel una cantidad, yo te digo que no".

'Ildefonso de Miguel era un vehículo, obviamente. No era para él, era para el otro (González)'

Además, afirma que él siempre creyó que se trataba de una mordida dirigida a Ignacio González y no a De Miguel. Al menos es lo que sospecha -asegura- tras escuchar una de las grabaciones de la UCO entre el expresidente de la Comunidad de Madrid y Eduardo Zaplana: "Ildefonso de Miguel era un vehículo, obviamente. No era para él, era para el otro (González)".

El careo ante el juez entre López Madrid y De la Joya se va caldeando y alcanza momento de máxima tensión. Por momentos, la secuencia se torna en inaudible. López Madrid se defiende repitiendo una y otra vez que la operación que relata De la Joya "no tiene ningún sentido" y este se defiende: "¿Cuál es el motivo por el que a mí me envían 2,5 millones de dólares y luego nadie me reclama nada?".

Ante tales argumentos, el juez deja clara su impresión en torno a los hechos: "A mí la posición más firme me la transmite el señor De la Joya; evidentemente".