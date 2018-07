Soraya Sáenz de Santamaría no descarta una candidatura unitaria: "La gente debe votar en libertad"

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a dejar a los militantes votar en la "más absoluta libertad" y "no descartar ni afirmar nada" sobre una posible candidatura de integración hasta saber los resultados de esta primera vuelta.

En declaraciones tras votar en el distrito de Salamanca, en Madrid, para elegir a los candidatos y los compromisarios para el congreso extraordinario, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el PP es el partido de la libertad y se ha mostrado convencida de que los militantes votarán libremente pensando "en lo mejor para España".

Ha considerado que "hoy no es el día" para hacer quinielas ni aventurar resultados o posibles acciones futuras, aunque sí ha dicho que "no contempla la posibilidad" de no pasar este primer corte del voto de los afiliados y que se encuentra "muy tranquila y contenta".