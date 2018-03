Situación inédita en el Parlament con el simbólico pleno de 'no investidura'

La confusión reinaba sobre el Parlament. Antes de comenzar el pleno, nadie sabía qué iba a ocurrir con Turull, el candidato a President de Cataluña en la cárcel. El PP había pedido su suspensión.

Sin embargo, el presidente de la Cámara convocaba a los grupos parlamentarios, les comunicaba que iba a haber pleno, aunque no investidura.

Comienza la sesión, Roger Torrent muestra su indignación: "Les anuncio que se suspende el pleno". No va a haber investidura, aunque reserva el turno de palabra a los grupos parlamentarios. No sin antes "enviar un sentido y cálido abrazo a presos y exiliados; no descansaré hasta que estés en casa con nosotros".

Tras esto, ovación de los grupos independentistas con más escaños todavía ocupados por lazos amarillos, que sustituyen a los diputados encarcelados.

Sin embargo, el PP abandona el hemiciclo. Pide debatir en un pleno extraordinario, no en el de investidura. Ciutadans sí toma la palabra para hacer varias preguntas. Inés Arrimadas ha preguntado "¿a quién ha servido el procés?; ¿cuánto habrá que esperar para poder saludarnos por el pasillo?".

ERC ataca a los tribunales. Sergi Sabrià, portavoz de la formación en el Parlament, ha dicho: "El Estado español no encarceló a cinco buenas personas, sino a dos millones de catalanes y nos escupieron en la cara".

El Partido Socialista pide pragmatismo. Miquel Iceta ha pedido "elegir un presidente que pueda ejercer para formar gobierno".

Los Comunes acusan a la Justicia de encarcelar ideas y alertan de las consecuencias internacionales. Xavier Domènech a apuntado que "esto acabará en instancias internacionales" y que "la ONU ha dicho que no se han respetado los derechos de representación política de un diputado".

Antes del discurso de Junts per Catalunya, los diputados independentistas se giran hacia el público y aplauden. Lo hacen hacia los familiares de varios de los encarcelados.

La formación de Puigdemont, Jordi Sànchez y Turull destaca las formas de los catalanes. Hora y media después de su inicio, finalizaba el pleno sin investidura, sin president de la Generalitat. Continúa la confusión en un momento político marcado también por la emoción.