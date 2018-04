Sin mencionar al diario.es, en sólo nueve minutos y 25 días después de estallar el escándalo: así ha informado Informe Semanal del máster de Cifuentes

El director de eldiario.es, Ignacio Escolar, lo tiene claro: "De todas las televisiones públicas y privadas de España, la única que no ha hablado con eldiario.es para informar sobre el caso Cifuentes, que destapó eldiario.es, es Televisión Española".

En poco más de nueve minutos que dura el reportaje de Informe Semanal no se entrevista a los periodistas que destaparon el caso. Tampoco se habla de la querella que Cifuentes puso contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, autores de la exclusiva. Además, no se menciona al diario.es ni una sola vez y se tapa su logo en los pantallazos de sus artículos.

"Según me cuentan compañeros de la redacción de informativos de televisión española, que no hayan hablado con nosotros no es una casualidad o un despiste, es una orden directa para no hablar del diario.es para hablar del caso Cifuentes" confiesa Ignacio Escolar.

Según ha podido saber laSexta, el Consejo de Informativos de Televisión Española ha preguntado a la cadena por todos estos aspectos. También por qué han tardado 25 días en emitir un reportaje sobre un tema que lleva siendo portada nacional más de tres semanas. Por el momento, no han recibido respuesta.

Además, cuestiona el enfoque del reportaje: dice que el tono pone la carga de la prueba en la Universidad como si Cifuentes no tuviera nada que ver.

Informe Semanal también subraya los casos de otros políticos cuyo currículum ha sido cuestionado. Sin embargo, obvia el pleno monográfico que tuvo lugar en la Asamblea de Madrid.

Para Escolar, todo esto se define como "pura propaganda". Aunque no es el primer reportaje del veterano programa que levanta ampollas. También hubo polémica con el tratamiento de los casos del expresidente de Murcia, Púnica o Lezo.