Así hablaba en 2014 Rosa María Artal, nueva consejera en RTVE: "Me quitaron un puesto en TVE por una puta jovencita"

Una de las propuestas que ha estado en el ojo del huracán ha sido Rosa María Artal. El 23 de febrero de 2014 difundió una publicación que decía "Siempre me he preguntado al ver en mi TL a un periodista si sigue con aquella puta jovencita por la que me quitaron un puesto en TVE".

La periodista se ha convertido en consejera de RTVE a propuesta de Unidos Podemos. fue 'número dos' de la lista de Unidos Podemos al Congreso por Zaragoza en las elecciones de junio de 2016. Junto a ella está el director de Radio 3, el puertollanense Tomás Fernando Flores, que es el candidato a presidir la Corporación en una votación que el Congreso realizará la próxima semana.

También, la periodista Cristina Fallarás; y Víctor Sampedro Blanco, analista de los medios de comunicación. La profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Concha Cascajosa Virino; y el periodista Juan José Baños Loinaz, director de 'Deia' y promovido por el PNV, completan el Consejo de Administración a falta de la elección de los cuatro miembros que corresponden al Senado.

Cabe recordar que el Congreso ha logrado la mayoría necesaria para elegir a los seis consejeros de RTVE que le corresponden para renovar la Corporación. Los candidatos, pactados por PSOE, Podemos y PNV, han superado por un sólo voto el umbral mínimo de 176 votos (mayoría absoluta) que exige la ley.