Rajoy, sobre el chalé de Iglesias y Montero: "Cuando se hace demagogia pasa lo que pasa"

Rajoy ha comentado así la polémica sobre la compra de la vivienda del líder de Podemos y la portavoz en el Congreso del partido, Irene Montero, y ha abogado por que estas cosas se "normalicen" y no se haga política "acusando a la gente de tener un chalé mejor que uno o que otro".

El jefe del Ejecutivo ha recordado que tiene su casa de Madrid desde hace 20 años, que espera que sea su última vivienda y disfrutar "muchísimos años en ella".

Y ha considerado que todo el mundo tiene derecho a pedir un crédito y comprarse una casa "buena, mala o regular" siempre que "pueda pagarla" y no tenga que "arrepentirse" del origen de los fondos con los que la paga.

Pero ha admitido que en los últimos años ha habido una "dinámica" en España con la que parecía que "nadie podía tener un chalé, un coche o un barco".

"Y se lo digo yo que no ni tengo chalé, ni coche ni barco porque no se me ha ocurrido comprármelo", ha añadido. "Conviene no hacer demagogia", ha insistido Rajoy, quien ha señalado que "hubo quienes crearon la idea de que poco menos todo el mundo tenía que vivir en una chabola, y luego la vida acaba pasando factura".