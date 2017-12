¿Qué es Tabarnia y qué vuelta de tuerca le da a la independencia de Cataluña?

Las redes sociales se han visto plagadas durante las últimas horas de constantes alusiones a este término: Tabarnia. Una petición de la plataforma 'Barcelona is not Catalonia' ponía sobre la mesa una nueva proposición separatista a raíz de la crisis independentista en Cataluña: su idea es que Tarragona y Barcelona se mantengan fieles al Estado español en contra del separatismo que propuesto por el anterior Govern de Puigdemont.

La petición de la plataforma recolectó más de 20.000 firmas en tres días y se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales. 'Tabarnia' es el neologismo que resulta precisamente de combinar los nombres de Tarragona y Barcelona, por ese orden. La campaña se burla de los argumente a favor de la independencia de Cataluña y apunta que las dos principales ciudades del litoral catalán "difieren en muchos aspectos del resto de la región a la que pertenece".

Los resultados de las elecciones del 21D en Cataluña son el detonante del nacimiento de Tabarnia: el independentismo sumó mayoría absoluta en escaños (70) aunque no en votos, pero 'Barcelona is not Catalonia' denuncia que el sistema electoral favoreció el voto de las zonas rurales del interior, más nacionalistas, en detrimento de las zonas urbanas más próximas a la costa, más unionistas o constitucionalistas.

Los impulsores de la campaña aseguran que tanto Barcelona como Tarragona sufren un "déficit fiscal" frente al resto de la región, haciendo suyo así el argumento de los separatistas que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, paga injustamente por el resto del país.

'Barcelona is not Catalonia' insiste en que también tienen "derecho a decidir si quieren o no formar una nueva región española que nos aísle de la amenaza separatista". Aseguran que sólo se hacen eco del "derecho a decidir" que también esgrimen los catalanes que exigen un referéndum soberanista para separarse del resto del territorio nacional.

No obstante, de forma satírica, recurren al ejemplo de Comunidad Autonóma de Madrid para fundamentar su petición, puesto que se trata de una región antes unida a Castilla y actualmente autónoma y constituida en "uno de los motores de España".

Tabarnia ha recibido incluso el guiño en las redes sociales de algunos personalidades con peso en la política catalana y nacional. Así, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, era uno de los que comentaba en Twitter la propuesta de 'Barcelona is not Catalonia': "Si los nacionalistas pueden invocar el derecho inexistente de división, cualquiera puede hacerlo".