¿Por qué la DGT está pidiendo a los padres que no compren sillas infantiles de segunda mano?

La Alianza Española por la Seguridad Vial Infantil (AESVI), en la que se encuentra integrada la DGT, ha aprobado 10 medidas para la seguridad vial infantil. Según afirma la Dirección General de Tráfico "es la primera vez en la historia de que todas las partes implicadas en la seguridad vial de los menores se unen con un único objetivo, que es mejorar la protección de este colectivo". El propósito de estas recomendaciones a los padres y madres es reducir entre el 50% y el 90% las lesiones en caso de accidente.

Algunos de los consejos que recomienda la DGT para la correcta utilización de los sistemas de retención es que deben de estar homologados, adecuados al peso y estatura del niño, como que los menores lleven sillita con respaldo hasta los 1,35 metros, y siempre tienen que ir en la parte trasera del vehículo y al poder ser, en sentido contrario a la marcha.

Además, en caso de accidente nunca se debe sacar al menor en brazos, siempre en el sistema de retención y sustituir la sillita después del suceso, igualmente, no usar sillas de segunda mano. Asimismo, es importante no dejar objetos o mascotas sueltos para que no agraven el incidente en caso de impacto.

Es primordial inspeccionar bien los sistemas de retención y que se ajusten bien al asiento del coche, subrayando los trayectos cortos, pues los heridos en estas circunstancias han aumentado en un 5%. Así como, es imprescindible el cinturón de seguridad ya que las cifras muestran que tres de los 18 fallecidos menores de 11 años que viajaban en turismo o furgoneta no llevaban sistema de retención.

También, la DGT recuerda que la seguridad del niño depende del conductor por lo que es importante conducir sin brusquedad y a una velocidad moderada. Así la DGT, ve la protección de los niños como una prioridad n la Estrategia de Seguridad Vial 2010-2020.