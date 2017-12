El PSOE aumenta la presión sobre Arrimadas y se une al PP en exigir que intente formar gobierno

El PSOE se ha unido al PP en la exigencia a la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, de tomar la iniciativa y de "ejercer el liderazgo" tras ganar las elecciones del pasado día 21, pese a que los independentistas tienen mayoría en escaños.

El secretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, ha opinado que al ser la más votada, a Arrimadas le corresponde mover ficha "como entienda conveniente", en vez de "esperar a ver qué pasa en el mundo". Aunque el PSOE no va a animar a la líder de Ciudadanos en Cataluña a intentar la investidura al ser una decisión personal, Ábalos ha advertido de que la confianza depositada por los electores "exige una respuesta".

A juicio del dirigente socialista, responder con alguna iniciativa al "caudal de confianza" de los electores hace que una formación política sea "seria" y tenga viabilidad, si bien ha lamentado que hasta la fecha, la nueva política ha demostrado que "viabilidad, poca".

Además, anima a Inés Arrimadas a "hacer algo" en la composición de la Mesa del Parlament. "Ahí tiene una cuestión que resolver porque hemos visto la importancia que ha tenido la Mesa del Parlament para conducir el procés y ahí Ciudadanos ya podría hacer algo", ha afirmado Ábalos en una entrevista en RNE.

En paralelo al llamamiento del PSOE, el PP ha redoblado su presión para que Arrimadas dé un paso al frente, en lugar de "lavarse las manos" y "tirar la toalla" sin tantear una mayoría constitucionalista en la Generalitat ante la pérdida de escaños y votos de los separatistas. "Le pido que se crea que ha ganado las elecciones, que es quien más respaldo tiene", ha asegurado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, convencido de que el escenario "está abierto".

El diputado del PP ha negado que el de Arrimadas sea un caso similar al del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando rechazó la oferta del rey de intentar la investidura tras las elecciones generales de diciembre de 2015. Hernando ha recordado que Rajoy trató de forjar un acuerdo con el PSOE, lo que algunos llamaron "gran coalición", y fue el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el que no aceptó la oferta. "Nosotros lo intentamos, lo que pasa es que luego alguien nos dijo el no es no", se ha defendido Hernando.

Ciudadanos, por su parte, ya ha confirmado que rechaza intentar buscar un acuerdo por el que Arrimadas sea investida porque los constitucionalistas "no suman".

Ciudadanos logró la victoria el 21D con 36 escaños, por lo que no alcanzaría la mayoría absoluta aunque tuviese el apoyo del PSC (17), PP (4) y Catalunya En Comú-Podem (8). Por el contrario, la suma de Junts per Catalunya (34), ERC (32) y la CUP (4) sí superaría el listón de 68 diputados que marca la mayoría.