El PSOE aceptaría convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Sánchez gana la moción de censura

ÁBALOS ASEGURA QUE NO BUSCAN EL APOYO INDEPENDENTISTA

El PSOE está dispuesto a convocar elecciones para que Ciudadanos se sume a la moción de censura contra Rajoy. Los socialistas iniciarán una ronda de contactos para explicar la moción, para que cada cual asuma su responsabilidad porque no harán pactos con nadie. Los de Rivera contestan que no hablarán si no se retira primero la moción. Los independentistas apoyan la idea de echar a Rajoy del Gobierno aunque no tanto que Pedro Sánchez sea presidente.