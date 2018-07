Una profesora que falsificó las firmas del TFM: "La asesora nos dijo que si no enviábamos el acta, Cifuentes nos mataba"

La secretaria del tribunal del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, Cecilia Rosado, declaró ante la jueza que el mismo día que salió la noticia de las posibles irregularidades del máster recibió presiones de la asesora del Gobierno regional María Teresa Feito, que le llegó a decir que había que "hacer el trabajo" y que si la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) no enviaba el acta de fin de máster Cifuentes les iba "a matar".

'Eldiario.es' publica varios vídeos de la declaración de Rosado el pasado 10 de mayo ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, en la que detalla las "presiones" a las que fue sometida el día que se conoció la noticia de las irregularidades del máster de la expresidenta madrileña.

Rosado explica en su declaración que cuando vio la noticia en la prensa llamó al director del Instituto de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde, para preguntarle si tenía conocimiento de que iba a salir esta información, que él admitió que sabía desde la noche anterior.

Posteriormente, siempre según el relato de Rosado, ella y Álvarez Conde se llamaron en diversas ocasiones durante la mañana y el asunto se puso "delicado" por la "presión absoluta" a la que, según afirmó, se la sometía por parte del director del Instituto, que le repetía frases como "esto hay que arreglarlo como sea", "hay que arreglarlo ya" o que "había que quedar bien".

No obstante, la profesora aseguró en su declaración que las presiones no solo llegaban desde Álvarez Conde, sino también de la asesora de la Comunidad de Madrid Maite Feito, que desde antes de las nueve de la mañana empezó a llamarla "sin parar". "Me dice, lo primero, que el trabajo tiene que aparecer", aseguró ante la jueza, aunque "cuando va pasando la mañana ya no es 'tiene que aparecer', es 'hay que hacer el trabajo'", hasta el punto de que en una de las conversaciones le pidió que buscase bibliografía.

Preguntada sobre si Feito le dijo que hablaba en su propio nombre o si le estaba trasladando la opinión de Cifuentes, Rosado aseguró que no se lo especificó, pero que Feito le llegó a decir en un momento dado que si no se enviaba el acta de fin de máster "Cifuentes nos va a matar".

La profesora insistió en su declaración en que fueron "muchísimas" las llamadas que recibió tanto de Feito como de Álvarez Conde en las que le repetían que había que "arreglar" la situación, y que el director del Instituto le dijo que había que "poner un tribunal" que supuestamente habría evaluado a Cifuentes.

"Él decide quién es ese tribunal, que somos Alicia López de los Mozos, Clara Souto y yo. Ahí me pongo muy nerviosa, le digo que yo no sabía si eso era lo mejor, que no lo veía, y él me dijo que había que hacerlo sí o sí, que no quedaba ninguna otra alternativa, y que, si no, nos íbamos todos a tomar por saco", relató en su declaración.