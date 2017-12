PP y Ciudadanos piden no invitar a Podemos como observador en el pacto antiyihadista

El portavoz de Interior de Ciudadanos (Cs), Miguel Gutiérrez, ha pedido al Gobierno que reformule el pacto antiyihadista de los partidos políticos para que sea un foro que aborde medidas y reformas y en el que no quepan fuerzas, como Podemos, que asisten simplemente en calidad de "observadores".

"O se está dentro o se está fuera del pacto", ha dicho Gutiérrez en rueda de prensa en el Congreso al explicar que mañana volverán a solicitar al Ministerio del Interior que no se permita a Podemos acudir como observador a las reuniones del pacto antiyihadista.

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha dicho que le parece "normal" y "natural" que no se convoque a Podemos a la reunión del pacto antiyihadista, por tratarse de una reunión ordinaria de trabajo: "tienen que saber que no es lo mismo firmarlo que no firmarlo, si quieren ir que firmen", ha argumentado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha explicado que hasta ahora Podemos ha acudido a las reuniones del pacto de Estado contra el terrorismo yihadista en calidad de observador, porque eran sesiones convocadas justo después de que se cometieran atentados y se buscaba hacer "lo más extensiva posible la información y las resoluciones" al respecto.

Tras recalcar que "una cosa son las reuniones de trabajo y otra las reuniones concretas después de atentados", el portavoz del PP ha planteado que, si los grupos no firmantes acuden a todas ellas, no hay entonces "diferencia entre ser observador, paseando o firmante".