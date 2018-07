Pedro Duque asegura que la inversión en I+D+i del sector privado es "bastante mediocre" en España

Durante su comparecencia, Duque ha manifestado que el Gobierno está "dispuesto a adaptar la regulación" para que las empresas logren invertir en innovación. Preguntado sobre estos cambios, el ministro ha adelantado que Ciencia "está dando impulso a conversaciones" con Hacienda para agilizar la certificación que se concede a empresas en I+D+i. Según ha indicado, la idea está en adelantar las ayudas para conseguir este distintivo para aquellas empresas que aún no han obtenido beneficios, de modo que no se retrasen hasta que éstas tengan rendimiento económico.

Asimismo, ha apuntado que España cuenta con incentivos destinados a la I+D de índole tributaria que, a su juicio, 'no están mal', pues recuerda que es el tercer país de la OCDE con mayores incentivos a pymes. No obstante, es partidario de que "quizá" haya que "mejorar el modo" en que se dan estos incentivos, pues si se consigue "aligerar la carga administrativa de las empresas", se conseguiría "sacar a la luz" esa capacidad innovadora. "Tenemos que hacer crecer a las empresas para tener una economía más estable en el futuro", ha dicho. Intervención previa.

Asimismo, Duque ha anunciado que su Ministerio tiene programada una reunión para la semana que viene con Hacienda para discutir sobre cómo solucionar la Intervención previa, que no permite que los Organismos Públicos de Investigación puedan ejecutar un gasto sin antes contar con una autorización previa del Gobierno. "La Intervención Previa se puede cambiar, pero no de una forma irresponsable", ha avisado, no obstante, el ministro, pues en su opinión, no se pueden "usar los fondos públicos a la ligera". Según ha comentado, para abordar estos posibles cambios se intentará ver "caso a caso".

Para el ministro tiene que haber un "cambio de mentalidad de manera que haya una confianza por delante" en los científicos, y que se entienda que los riesgos son "muy pequeños", y así poder conceder las autorizaciones de gasto 'a posteriori'. "Hay que tener en cuenta que las personas que trabajan en Hacienda, durante una serie de años de la historia de España, se han ido encontrando con una serie de cosas que, al irlas controlando, se han dado cuenta de que verdaderamente eran tremendas", ha confesado para justificar el control financiero.