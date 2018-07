Pablo Casado: "Pido un debate con Soraya"

En una entrevista en 'ABC', Casado confía en contar con el apoyo de Dolores de Cospedal con quien comparte, dice, "principios, valores y una idea de partido nacional sin complejos, que no negocia con los independentistas".

También el diario 'La Razón' recoge entrevistas a los dos candidatos bajo el título: 'Dos proyectos para el 21 de julio'. En estas entrevistas, Sáenz de Santamaría reitera que quiere hablar con la secretaria general, Dolores de Cospedal, y "por supuesto" incluirla en su lista, mientras que Casado insiste en que no conformará su equipo "según la edad, sino por el talento".

Casado, en 'ABC', explica que ha hablado con todos los candidatos y con las personas que no han pasado el corte "y hay una coincidencia con José Manuel García Margallo, con José Ramón García Hernández, con Elio Cabanes y muy especial con Dolores de Cospedal, con quien he trabajado desde 2013 y he tenido un resultado muy importante".

Y sobre las diferencias que observa entre Cospedal y Santamaría, para pensar que la primera le puede apoyar, Casado recuerda que él está en contra de la operación diálogo con los independentistas y de las fotos de amistad con ellos: "Me gustaría reforzar el Estado haciendo política y no crónica de tribunales".

A la pregunta de si cree que la investigación del máster es su espada de Damocles, Casado dice que no, que no teme la imputación y si tuviera algún temor no se habría presentado.