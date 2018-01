La nueva jueza del Tribunal de Derechos Humanos en representación de España: "La homosexualidad produce patologías, eso está claro"

La jueza que representará a España en el Tribunal de Derechos Humanos será la catedrática María Elósegui, elegida para un mandato de nueve años que comenzará en el plazo de tres meses tras su designación. Se trata de la primera mujer que ocupa este cargo en España.

Tal y como publica 'eldiario.es', la jueza protagoniza muchas declaraciones polémicas en las que llega a relacionar la homosexualidad con distintas patologías e incluso plantea que los transexuales se sometan a terapias "psicológico-psiquiátricas".

Este medio se hace eco de una entrevista concedida por Elósegui al portal almudi.org, en la que habla de su libro 'Hombres y Mujeres ante los Derechos Productivos y Reproductivos'.

En esa entrevista, afirma que quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías: "En el libro vemos cómo esa construcción de la identidad sexual al margen del sexo biológico es factible debido a la libertad humana y a que los seres humanos no estamos determinados por la biología. Pero el que lo podamos hacer (siempre dentro de unos márgenes, ya que no podemos cambiar nuestro ADN masculino o femenino), no quiere decir que el saldo sea positivo, sino que afectará a la construcción de la personalidad. De manera que el resultado no es indiferente. Quienes construyan y realicen su comportamiento sexual de acuerdo a su sexo biológico desarrollarán una conducta euqilibrada y sana, y quienes se empeñen en ir contra su biología desarrollarán distintas patologías. Eso está claro".

En el artículo también hacen hincapié en una columna escrita por la catedrática en 'El Comercio' de Perú en la que deja entrever que "las terapias psicológico-psiquiátricas" pueden ser las "más oportunas" para las personas transexuales, amparándose en "numerosas referencias científicas".

"En España han sido los propios colectivos de transexuales los que han influido en que la ley española de marzo del 2007 no exija la previa cirugía transexual. No hay consenso en cuál sea la terapia más oportuna. Existen numerosas referencias científicas recientes que abogan por las terapias psicológico-psiquiátricas y testimonios de los propios transexuales al respecto", afirma Elosegui.

María Elósegui es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha asesorado a la ONU y al Consejo de Europa, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos.