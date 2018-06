Màxim Huerta dimite como ministro insistiendo en su inocencia: "Se busca minar el proyecto de regeneración de Pedro Sánchez y no voy a permitirlo"

"SEGUIRÉ TRABAJANDO POR LA CULTURA COMO EL RESTO DE CIUDADANOS", AFIRMA

El ministro de Cultura, Màxim Huerta, ha presentado su dimisión tras salir a la luz su fraude a Hacienda. No obstante, ha defendido su inocencia: "He pagado esa multa dos veces, la primera vez a Hacienda y ahora por segunda vez; soy consciente de que la inocencia no vale ante esta jauría".