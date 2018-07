Más dinero para los ayuntamientos, considerar violación toda relación que no lleve un 'sí' por delante... la batería de medidas del Gobierno para fomentar la igualdad

Corrillos, casi de primer día de clase, pero nada de esto es nuevo para la vicepresidenta y ministra de Igualdad Carmen Calvo. Ya presidió la comisión de Igualdad entre 2008 y 2011. "Tengo unos extraordinarios recuerdos del trabajo", ha dicho.

No obstante, mantiene la emoción del primer día: "Llego extraordinariamente entusiasmada".

Las primeras palabras, para la prioridad de su ministerio: "En estos momentos, a la altura de este año, desgraciadamente tenemos 21 mujeres asesinadas".

Recuerda que la igualdad no es sólo una cartera: "Tenemos 17 ministros y ministras trabajando por la igualdad. Esa es la conformación de nuestro Gobierno".

Destaca que la lucha por la igualdad es la columna vertebral del Gobierno: "No haremos eso que al patriarcado le conviene tanto, mujeres haciendo política para mujeres; este es un Gobierno que hará políticas feministas".

Un Gobierno inspirado en el último 8 de marzo. "Las españolas y muchos hombres dimos un recital de fortaleza democrática", ha añadido Calvo.

Con propuestas de transformación de la democracia y la agenda política sin olvidarse de nadie: "Los niños y las niñas trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres en el deporte...".

Insiste en que las agresiones sexuales no pueden depender de la interpretación de los jueces: "Sí una mujer no dice 'sí' expresamente, todo lo demás es 'no'".

Todo un ministerio, todo un Gobierno, para luchar por algo tan simple. "Queremos ser libres", subraya Carmen Calvo.