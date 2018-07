Más del 56% de los españoles está a favor de la exhumación de Franco y aboga por ilegalizar su fundación

Según los datos del Barómetro de laSexta difundido hoy, una mayoría de españoles cifrada en un 56,4% se muestra a favor de la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La posición contraria al traslado de los restos del general es cifrada en un 33,8% mientras que un 9,8% no sabe o no contesta ante esta cuestión.

Se muestran a favor los votantes socialistas y de Unidos Podemos, en rotunda mayoría. En contra, los seguidores de los 'populares' y de Ciudadanos, formación que también refleja mayor disparidad de opiniones. La opinión a favor de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco también es mayoritaria con un 56,4%. Un 29,5% se muestra contrario a esta medida y un 14,1% no sabe o no contesta.

Los votantes socialistas y de Unidos Podemos son los que apoyan en mayoría esa ilegalización, mientras que el 60,4% de los 'populares' se oponen. También están en contra el 46,6% de los votantes de Ciudadanos, aunque casi dos de cada cinco de seguidores de Ciudadanos estaría a favor.

Una posible expropiación del Pazo de Meirás a la familia Franco es apoyada de forma mayoritaria por un 68,8%. Tan sólo un 22,3% está en contra de esta medida y un 8,9% no sabe o no contesta. Ante esta pregunta, no sólo apoyan la medida los seguidores socialistas y de Unidos Podemos en mayoría, sino que también lo hacen los simpatizantes de Ciudadanos. Por el contrario, se oponen los votantes del PP.

El Barómetro de laSexta es una encuesta realizada expresamente para la cadena por el Instituto de investigación y marketing Invymark, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.