Rovira enfría la designación de Sànchez tras reunirse con Junqueras en prisión y dice que "no es un proyecto de nombres"

laSexta conoce la reacción en exclusiva de Oriol Junqueras tras el paso a un lado de Carles Puigdemont. "Junqueras respeta la decisión de Puigdemont, que permite acercarnos a constituir un gobierno efectivo en Cataluña", ha dicho Marta Rovira tras reunirse con Junqueras en prisión.

No hay nombre acordado aunque Junts Per Cataluña haya apuntado a Jordi Sànchez. Junqueras lo respeta y habrá que hablarlo. Marta Rovira ha añadido que "lo más importante para todos y Junqueras es que el proyecto no es de nombres".

Aunque desde Esquerra sí hay quien tiene un nombre en mente. Sergi Sabrià, portavoz de ERC, ha dicho en Catalunya Radio que "queda claro que cuando Puigdemont toma la decisión, a quien corresponde legítimamente es a Junqueras".

Para la CUP, da igual quien sea; sólo le interesa esta condición: "Debe tener capacidad de aplicar un programa republicano". Así lo ha dicho ante los medios la diputada de la CUP Natalia Sánchez.

A la alcaldesa de Barcelona no le convence un candidato que esté en prisión. En ARV ha dicho que "hay que pensar en Cataluña y hace falta un presidente efectivo que esté presente y que forme un gobierno efectivo".

Para el PP, Junts Per Catalunya sólo busca seguir provocando. En Antena 3, Martínez-Maíllo, coordinador federal del PP, ha dicho que "proponen a Sànchez, que tiene nulas posibilidades".

Ciudadanos piensa que es una opción insensata. "Me parece inadmisible que los separatistas sólo propongan imputados", ha dicho Albert Rivera.

El nombre de Jordi Sànchez está en la mesa y los contactos entre PdeCAT, Esquerra y la CUP van a continuar.