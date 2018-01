Mariano Rajoy niega haber conocido la financiación ilegal del PP de Valencia: "Yo no estaba en esos temas"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado ante las últimas revelaciones en la rama valenciana del caso Gürtel sobre la presunta financiación irregular del PP, que él no sabía "nada de todo eso" y que los entonces cargos de la formación en la Comunidad valenciana "nunca" lo han reconocido ni se lo han trasladado. Dicho esto, ha subrayado que su partido ha asumido responsabilidades políticas en las urnas y ha hecho "cuanto ha estado" en sus manos.

"Yo ya he tomado las decisiones que tenía que tomar y he trabajado y continúo haciéndolo para que esas cosas no se vuelvan a producir nunca", ha declarado Rajoy en una entrevista en Onda Cero. Según ha añadido, el partido ha hecho su labor "y ahora corresponde a los jueces hacer la suya".

Ante las declaraciones de Pablo Crespo, Alvaro Pérez 'El Bigotes' y los empresarios en el marco del caso Gürtel reconociendo que cobraban en negro del PP valenciano, Rajoy ha afirmado que él no sabía "nada de todo eso" y ha agregado que estará "a lo que digan los tribunales". Dicho esto, ha subrayado que "lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho" y todas esas personas que están en este momento en el banquillo "ya no están en el PP".

Preguntado entonces si sabe si existió o no financiación irregular en el PP valenciano, Rajoy ha respondido: "Bueno, no lo sé. A nosotros nunca no los han dicho". Según ha dicho, los entonces dirigentes del PP valenciano "nunca han reconocido que eso se haya producido así". "No me constan esos temas. Estamos a lo que digan los tribunales", ha agregado.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que esos cargos del PP "ya no están" en su partido y ha señalado que los partidos asumen responsabilidades políticas y los jueces "las otras". En este punto, ha dicho que "va a haber una indagación interna por parte de los jueces" y el PP respetará la decisión de los tribunales.