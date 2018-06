Mariano Rajoy: "Mi intención es abandonar la política de manera definitiva"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha expresado hoy su intención de abandonar la política de manera definitiva porque "no tiene sentido permanecer más tiempo aquí" y ha salido al paso de las palabras de José María Aznar asegurando que "el centro-derecha no hay que reconstruirlo".

Rajoy, en una entrevista en la COPE, ha explicado que tomará pronto una decisión sobre su futuro tras 37 años en política, casi 14 de ellos en diversos gobiernos y 8 como líder de la oposición. "He tenido una vida política de una enorme intensidad y creo que no tiene sentido permanecer más tiempo aquí", ha añadido antes de explicar que seguirá de presidente del PP hasta el próximo Congreso.

Pero a partir de entonces es cuando ha asegurado: "Mi intención es abandonar la política de manera definitiva, hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política". Tras dar por hecho así que renunciará a su escaño en el Congreso es cuando ha respondido a las palabras de Aznar en las que se ofreció a colaborar para la reconstrucción del centro-derecha.

"Creo que el centro-derecha no hay que reconstruirlo. El partido del centro-derecha en España es el PP, que tiene 137 escaños, es decir tiene 50 escaños mas que el segundo, el PSOE, y ha ganado todas las últimas elecciones generales", ha recordado.

A partir de ahora lo que cree es que el PP deberá seguir trabajando con intensidad, resolver bien los problemas y elegir un nuevo líder. Rajoy ha destacado que su papel ahora no es dar lecciones ni instrucciones porque podría ocurrir que no le hagan caso o que dejen de tomarle en serio, cosa que ha dicho que no le gustaría.

Al plantearle si con sus palabras de ayer en las que dijo que estaría a la orden del nuevo líder era una forma de lamentar la actitud de Aznar, ha respondido que no va a entrar en esas cosas y que está muy por encima de ellas. "Yo dije que estaré a la orden del presidente de mi partido y seré un simple militante de base. No tendrá actividad política", ha garantizado antes de aseverar: "Mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al PP me exigen ser leal y tengan la absoluta seguridad de que lo seré".

En ese contexto, se ha negado a dar un favorito para sucederle y se ha remitido a lo que decidan los militantes del PP. En cuanto a la posibilidad de que haya una o más candidaturas, ha considerado que lo fundamental es que el PP salga unido de su congreso.

Rajoy ha vuelto a resaltar que el Congreso le ha retirado la confianza pero no lo han hecho los españoles y ha rechazado que se planteara dimitir porque no había hecho nada malo, al tiempo que ha explicado que eso no habría variado el resultado final porque Pedro Sánchez podría haber sido presidente en ese caso incluso por mayoría simple. Respecto al nuevo Gobierno que está conformando Sánchez ha evitado hacer comentarios y ha precisado que esa es competencia exclusiva del nuevo presidente.