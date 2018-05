Mariano Rajoy: "En política hay cosas bonitas y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna"

SE PRONUNCIA INDIRECTAMENTE SOBRE LA DIMISIÓN DE CIFUENTES

Mariano Rajoy ha viajado a Burgos, lejos de los actos del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. Con esa distancia física ha ironizado sobre el momento actual y los sinsabores de la política: "Este es un acto muy bonito, de los que reconfortan y da sentido a dedicarse a la actividad pública, donde hay cosas más bonitas y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna".