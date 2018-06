Los retos de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: la cuestión territorial, la estabilidad económica y la convocatoria de elecciones

Pedro Sánchez ha prometido un programa de estabilidad, moderado y de consenso. Gobernará manteniendo los Presupuestos, el PSOE hará suyas las cuentas de Rajoy.

"Lo asumo desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad", afirmó Pedro Sánchez ante el Congreso.

El nuevo presidente del Gobierno se ha comprometido a restablecer los puentes rotos con Cataluña. Sánchez se reunirá con Quim Torra, algo que genera incógnitas a Mariano Rajoy. "¿Va a asumir las peticiones del señor Torra? Sí o no, es importante que lo diga", señaló Rajoy, expresidente del Gobierno.

Sánchez ha dicho que convocará elecciones, pero no ha concretado cuándo y parece que no tiene prisa. Por su parte, Rajoy intuye por dónde puede ir la cosa: "convocar elecciones cuando las encuestas mejoren, que puede no ocurrir nunca".

En el boceto de Gobierno, otro punto importante: las pensiones. Entre las promesas de Pedro Sánchez también están la derogación urgente de la Ley Mordaza y combatir la brecha salarial.