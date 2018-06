Los restos de Franco podrían ser retirados del Valle de los Caídos 43 años después de su muerte. El área de Justicia del PSOE propondrá este lunes a la Ejecutiva que el nuevo Gobierno convierta en Proyecto de Ley la propuesta para reformar la actual Ley de Memoria Histórica.

Una proposición presentada por el PSOE cuando era oposición y que vetó el Partido Popular. Ahora, el Gobierno podría tomar las riendas para llevar a cabo las medidas que propone el texto.

No obstante, de momento, no hay una decisión en firme. "Nosotros hemos defendido que fuese así, pero no hay tomada ninguna decisión", explica Reyes Maroto, ministra de Industria.

Además, el contenido propone el traslado de los restos del dictador, que el Valle de los Caídos se convierta en un Museo de la Memoria, por lo que cambiaría el significado de este monumento.

Otra de las principales ideas es que las exhumaciones de fosas pasen a ser responsabilidad pública, atendiendo a las recomendaciones de la ONU.

Para el Partido Popular, esto sólo busca confrontación. "No aporta nada a la convivencia ni a la concordia", afirma Andrea Levy. Desde Ciudadanos, que apoyaron veto del PP a esta proposición, ahora piden consenso. Por su parte, el PNV sí aplaude una propuesta "bien planteada y plausible".

El Gobierno de Sánchez deberá decidir si lo lleva a tramitación parlamentaria y cumplir los compromisos adquiridos durante años con las asociaciones de víctimas del franquismo.