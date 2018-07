"Llevamos toda la puta vida pidiendo que gobierne la lista más votada y no podemos hacer lo contrario": así se pronuncia el entorno de Santamaría tras su victoria en el PP

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que ha ganado la primera vuelta de las primarias del PP, ha pedido al segundo candidato en esta carrera, Pablo Casado, "integración y unidad", y ha prometido "generosidad" con todos en el partido.

Sáenz de Santamaría ha señalado que los militantes "quieren y merecen" ese "esfuerzo" por la integración y la unidad para llegar al congreso, y ha asegurado que también piensa hablar con las otras candidaturas, en las que hay, ha subrayado, personas "extraordinarias".

Ha añadido que en cualquier caso se dejará la piel por ganar el congreso del partido y ser la próxima presidenta del PP y del Gobierno. "Que la primera frase sea muy clara: hoy ha ganado el Partido Popular", ha dicho para comenzar Sáenz de Santamaría su comparecencia, en la que ha tenido palabras de gratitud y reconocimiento para todos los afiliados, para los candidatos -"somos todos compañeros de partido", los interventores, los compromisarios y los trabajadores del PP.

Sáenz de Santamaría ha recordado que su campaña ha sido "de mano tendida y en positivo" y que tiene la "tranquilidad" de haber cumplido la palabra que dio cuando presentó su candidatura. "Nadie me habrá escuchado una descalificación.

Por ello me puedo dirigir a todos los afiliados, los que me han apoyado y los que no han apoyado mi candidatura, me merecen el mismo respeto", ha recalcado.

Pero la mayor parte de su comparecencia ha estado dedicada a explicar el esfuerzo de "integración y unidad" que va a realizar a partir de ahora, especialmente con el candidato que ha pasado con ella este primer corte de las primarias, Pablo Casado, al que ha pedido ofrecer juntos a los afiliados esa candidatura unitaria. Sin embargo, no ha concretado qué está dispuesta a ofrecer a Casado y si esa oferta pasa por la Secretaría General del PP, porque es algo que tiene que hablar primero con él.