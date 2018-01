La 'pizza' de la corrupción del PP en Valencia: mordidas de hasta el 30% usando términos de la mafia italiana

Hablar de obra pública cuando el PP gobernaba Valencia Suponía para las empresas un desembolso extra para ganarse el favor de la Generalitat. "En la obra, cuando se adjudicaba, se imponía el 3% de la comisión", ha explicado en Al Rojo Vivo Vicente Monsonís, uno de los empresarios de aquella época.

Aunque el número se queda corto, según el expresidente de la Asociación de Constructores de Castellón. "La solución era hacer unos modificados artificiales donde la 'pizza' era el 30%", ha continuado Monsonís en el programa de Antonio García Ferreras. Un término para hablar de un mecanismo propio de la mafia italiana.

"Había comportamientos sicilianos o napolitanos", ha continuado el empresario en ARV. Actitud que según el constructor, no adoptó su empresa. "Ninguna de las obras a las que nos presentamos fueron adjudicadas", ha denunciado Monsonís. Por este motivo, según ha asegurado, su empresa tuvo muchas dificultades bajo el paraguas del PP valenciano.

"Llegó a decirse en una reunión: 'Vicente Monsonís está muerto como empresario'", ha asegurado a García Ferreras. Pero ¿y los responsables? Monsoni responde: "No puedo asegurar que el interlocutor fuera Camps, pero ellos mismos lo han confesado". Asegura que no denunció la situación hasta ahora, por no arriesgar la situación de las más de 300 personas que trabajaban en su empresa.