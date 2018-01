La Fiscalía insiste en que Junqueras debe seguir en prisión porque ve riesgo de reiteración delictiva

Tras más de dos meses en prisión, Oriol Junqueras ha llegado al Supremo dispuesto a conseguir su libertad. No se le ha visto, ni tampoco cuando le han trasladado a la sala en un furgón, pero allí sí le han escuchado diciendo que es un hombre de paz

"Ha dicho que es un hombre de paz, que le dejen representar a su abogado, manejar esta situación que ahora requiere cintura política, la vía del diálogo, la vía bilateral", ha asegurado Andreu Van den Eyne, abogado de Junqueras.

Su defensa ha insistido ante los jueces de que no existe riesgo de reiteración delictiva ni tampoco de rebelión. Recuerda que no ha habido juicio, que la prisión es provisional y que tras el 21 de diciembre, tiene derecho a participar en la política. Además de su defensa del diálogo: "El debate real es si Junqueras merece estar en libertad". Así lo ha asegurado su abogado.

Aunque principal tesis de la Fiscalía sigue vigente: el riesgo de volver a delinquir, delito de rebelión e insiste en que Junqueras no ha renunciado a las vías ilegales

"Su defensa intenta convertir esto en un juicio político pero la Fiscalía mantiene la petición", ha destacado Javier Ortega, abogado de la acusación particular.

Actitud que no sorprende en su partido. En ARV, Gabriel Rufián ha dicho que "la dureza del fiscal es previsible". Miembros de Esquerra que le han acompañado en la vista, y donde no se ha visto ni a gente de Junts per Catalunya ni de la CUP, aunque no lo destacan. Rufián ha dicho que "no han ido porque no han podido".

Con Junqueras de vuelta a la cárcel de Estremera, sigue a la espera de que la sala del Supremo delibere una resolución definitiva.

