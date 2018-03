La CUP rechaza apoyar a Jordi Sànchez como president de la Generalitat

Ya era sólo una posibilidad, pero la investidura de Jordi Sánchez es ahora más complicada. En la CUP han anunciado que abandonan las negociaciones porque dicen, no apuestan por la República. "Los planteamientos son de sumisión a la legalidad española y no avanzar desde un punto de vista social", ha declarado el diputado de la CUP Vidal Aragonés.

La decisión no ha sorprendido porque nunca han escondido su descontento con la apuesta de Puigdemont. "A lo mejor habéis engañado a mucha gente y lo que hay que hacer es ir a otras elecciones para tirar hacia adelante la confrontación con el Estado español", afirmó Mireia Boya, exdiputada de la CUP.

Este abandono complica la situación. Desde ERC reconocen que la aritmética es complicada. "La aritmética siempre es complicada, lo sabemos desde que íbamos al colegio, pero intentaremos que la suma salga", señala Alfred Bosch, portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona.

Y desde la cárcel Oriol Junqueras ha pedido sumar para mantener el país cohesionado. Pero Miquel Iceta cree que Sànchez es un candidato inviable y recuerda que podemos llegar a los cuatro años sin investidura: "Estamos en una especie de limbo que puede llevarnos a cuatro años sin investidura".

Algo que apoya su secretario general, Pedro Sánchez: "Un candidato que no es viable como el señor Puigdemont no puede sustituirle otro candidato que evidentemente no es viable como el señor Jordi Sànchez".

Desde el PP siguen insistiendo que Jordi Sànchez no es el candidato "Queremos que ese gobierno no este presidido por personas que tengan cuentas pendientes con la justicia", insiste Rajoy.

E instan a Ciudadanos a actuar. "Me gustaría que el Parlament de Cataluña pudiese escuchar una alternativa de Gobierno y me refiero a Ciutadans y a la señora Arrimadas", destaca Andrea Levy.

La solución de C's pasa por prorrogar el 155. "Se tendrá que prorrogar la aplicación del 155, hasta que no se recupere la normalidad", señala José Manuel Villegas, diputado de Cs.

La clave ahora está en manos de los comunes. Con su abstención Junts y ERC conseguirían la mayoría simple, si lograran convocar la investidura.