La campaña en el PP se recrudece: empiezan las primeras críticas entre los precandidatos a liderar el partido

En el segundo día de campaña ya emergen las primeras críticas entre precandidatos. Soraya Sáenz de Santamaría se desvincula de Casado y Cospedal sobre la actuación de Rajoy en el 155. Se hizo, según dice en 'El Heraldo', en el momento justo y prefiere no hablar de sus rivales.

"Voy a hacer una campaña en positivo. No voy a hacer camapaña respecto del resto de mis compañeros que se presentan como candidatos. Tengo un único adversario que es el Gobierno de Pedro Sánchez", afirma la exvicepresidenta.

Pablo Casado, que este domingo ha viajado a Ermua para asistir a un homenaje por Miguel Ángel Blanco, asegura en 'El Mundo' que el 155 debió aplicarse antes y de forma más drástica y dice abiertamente que las candidatas se llevan mal.

El exministro García-Margallo, en laSexta Noche, abre otro escollo. Está dispuesto a que se celebre un debate pero dice que son otros los que no quieren. "Hay candidatos a los que nos va bien el debate y otros a los que no y si la regla es que si no hay unanimidad no hay debate, es obvio que no lo va a haber", señaló García-Margallo.

María Dolores de Cospedal, por su parte, deja en manos del comité organizador la decisión y acusa a otros de ir por libre. "A mí lo que me diga el comité organizador porque hay gente que se está saltando las reglas", declaró Cospedal, que cuenta con el apoyo del esministro Catalá.

Disidencias entre los precandidatos a menos de 15 días de la votación de los militantes.