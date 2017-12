La ausencia en el Parlament de los diputados en Bruselas haría que la presidencia de la Mesa recayera en C's

Junts per Catalunya no contempla otra posibilidad y aseguran que Puigdemont será el president por lo que no descartan que sea investido telemáticamente. "Se están estudiando todas las fórmulas posibles", señala Josep Lluis Cleries, portavoz del PDeCAT en el Senado.

Se trata de una opción que el Gobierno y el PSOE critican. "Sería llamar la atención y sobre todo ridiculizar a un pueblo", señala Juan Ignacio Zoido, mientras que Ábalos lo califica de un "delirio" absurdo.

Las expertas como Argelia Queralt, profesora de derecho constitucional, aseguran que las normas actuales no lo permiten: "No cabe la posibilidad de tener un presidente virtual".

Para cambiar el reglamento es necesario tener el control de la Mesa del Parlament lo que provocará la primera batalla de la legislatura, que puede estar muy igualada. Los independentistas tienen 70 escaños frente a los 65 delos que no lo son, pero ERC y Junts per Catalunya tienen cinco diputados en Bruselas que no podrían votar.

Con un

empate entre los dos bloques y tras votar cuatro veces, la presidencia es para el partido con más escaños, en este caso Ciudadanos.

Pero que tengan la presidencia parece difícil porque sólo con que uno de los que están en Bruselas renunciara a su escaño, la mayoría ya seria de los independentistas y Junts per Catalunya apuesta de momento por que Forcadell vuelva a ser la presidenta.