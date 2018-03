La actual directora del Imserso denunció ante notario el desfalco del PP de Madrid

Carmen Balfagón, directora del Imserso, fue antes un alto cargo de la Comunidad de Madrid, donde trabajó a las órdenes de Alfredo Prada. En 2012, Balfagón dejó constancia ante un notario de Madrid del desfalco presuntamente ordenado por Prada para financiar ilegalmente al PP.

Lo publica ‘El Mundo’ con extractos del acta notarial. Según el documento, Prada la obligó en 2006 a pagar más de 170.000 euros a empresas cercanas al partido por trabajos que nunca se hicieron y eso que, según su versión ante notario, avisó a su entonces jefe de que esos trabajos no existieron: "Contacté con el consejero Prada para comunicarle esta circunstancia, a lo que me respondió que no me preocupara, que les debía pagar (...) que él sabía lo que hacía".

Se trata de los mismos estudios, cuyas facturas falsas entregó al juez Francisco Granados en su declaración de la semana pasada. Balfagón asegura que también avisó a Granados cuando sustituyó a Prada como consejero de Justicia: "El consejero Granados, pasados unos días, me dijo que me olvidara del asunto, que lo dejara estar". Y así lo hizo hasta que seis años después de los supuestos hechos, decidió denunciarlo ante un notario.