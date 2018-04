'Las Kellys' valoran el nuevo plan de Inspección del Trabajo: "Son pequeños grandes logros para todos"

'Las Kellys', el colectivo de las camareras de piso, ha valorado positivamente el nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020 que el Consejo de Ministros ha aprobado, justo un día después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibiese en La Moncloa a cinco de sus representantes.

"Son pequeños grandes logros que van haciendo la vida de los trabajadores un poco mejor", ha señalado la presidenta de 'Las Kellys', Myriam Barros, que ha recalcado que Rajoy, durante el encuentro, ya les avanzó que su intención de aprobar este plan que incorpora mejoras en el mercado laboral. "No tenemos por qué no creer en sus palabras. Además, le dijimos que quedaría muy mal tanto él como su partido si después de recibir a un colectivo tan precario y de comprometerse con nosotras no cumpliera con lo prometido", ha afirmado.

Durante la reunión, que duró alrededor de dos horas, Rajoy trasladó al colectivo su intención de impulsar acciones para mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. "Nos consta que en Moncloa se han quedado impresionados con nuestros testimonios", ha enfatizado la presidenta de 'Las Kellys', reiterando que permanecerán "vigilantes" del proceso, cuyas negociaciones han quedado bajo la responsabilidad de la senadora de Nueva Canarias (NC), María José López Santana.

Fuentes de este partido han informado de que tras el encuentro el Gabinete del Gobierno contactó telefónicamente con ella. Por su parte, fuentes del Ministerio de Empleo han asegurado que están "muy pendientes" de este colectivo, al tiempo que recuerdan la existencia de una mesa de diálogo sobre la calidad en el empleo en el sector de la hostelería impulsada por el Ejecutivo.

La presidenta de 'Las Kellys', que ha hecho hincapié en los logros del colectivo porque "ha conseguido visibilizar la problemática", ha asegurado que muchos trabajadores, más allá de las camareras de piso, están agradeciendo al colectivo su labor y sus denuncias sobre "la precariedad laboral".​