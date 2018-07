El juez de los papeles de Bárcenas cita como investigado a Vicente Cotino y como testigo a Ricardo Costa

El juez que investiga este caso, también conocido como los papeles de Bárcenas, acuerda parte de la batería de diligencias formuladas por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida y cita como testigos a José Luis Montesinos, exdirector general de la empresa Constructora Hispánica y la exdiputada Carmen Rodríguez Flores, ambos para el día 24 de julio por su conocimiento acerca de la presunta financiación irregular del PP.

Para el día 25 llama a declarar al exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero. No obstante, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 rechaza citar en calidad de investigado al extesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que no resulta necesaria porque los hechos que relata la acusación en su escrito "no constituyen novedad en el procedimiento".

Izquierda Unida formuló esta petición tras conocerse la detención de Cotino --condenado en la pieza de Gürtel Valencia-- en el marco de la 'operación Erial' dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas, en la que también fue detenido el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.

IU expuso entonces que Cotino está al frente de la empresa Sedesa, la cual aparece entre las donantes del PP de acuerdo con la contabilidad 'b' que llevaba el extesorero de la formación. Igualmente, el magistrado De la Mata reitera el requerimiento a la empresa Degremont para que aporte documentación solicitada que acreditaría las retribuciones percibidas por los empresarios Plácido Vázquez, Rafael Palencia y el exconsejero de la empresa Jaime Montaner.

También pide que se libre exhorto al Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia a fin de que remita testimonio de la declaración que Ricardo Costa -condenado a cuatro años en la pieza de las actividades de la Gürtel en Valencia-- prestó ante la Fiscalía Anticorrupción y la que prestó el pasado 14 de junio en calidad de investigado en la pieza secreta relacionada con la construcción del circuito urbano de la Fórmula Uno en València.

Según IU, las distintas investigaciones judiciales han determinado "un 'modus operandi' continuado perpetrado por los extesoreros del PP e investigados en esta causa, Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, en el que a la vez que han ido recibiendo una serie de entregas de dinero en efectivo para nutrir de fondos las arcas opacas del PP, habrían estado realizando diversas maniobras con otros miembros del partido con responsabilidades en la Administración Pública con objeto de facilitar la adjudicación de obra pública".