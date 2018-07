José Manuel Villegas, sobre RTVE: "Pedro Sánchez es un bucanero que ha asaltado el poder"

Villegas ha expresado su "preocupación" ante la actuación de Sánchez en el poco tiempo que lleva en el cargo: "Se le ha caído la careta y está demostrando que no actúa como un Gobierno, sino que ejerce como un bucanero que ha asaltado el poder y que se está repartiendo el botín con los que le han ayudado".

Ha puesto como ejemplo de esta situación que al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a los separatistas catalanes "les da el acercamiento de presos, les propone una reforma constitucional o les asegura que nunca mas se va a aplicar el artículo 155". "Es decir, le deja a Torra las manos libres para dar otro golpe a la democracia", ha indicado.

Asimismo, ha señalado que a "los nacionalistas vascos les ofrece romper la caja de la Seguridad Social y les ofrece las competencias de prisiones; y a los de Bildu, la excarcelación de presos etarras con delitos de sangre". Y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, "les ofrece TVE", en referencia a la política generada para elegir un presidente de RTVE.

"Sánchez se ha cargado la ley que habíamos aprobado en el Congreso y ha llevado un decreto debajo para repartir el poder de TVE con sus socios, aquellos que le han permitido el asalto al poder de España", ha dicho Villegas, para después criticar "el dedazo y la colocación de gente próxima a él sin atender a los criterios de mérito y capacidad".

El secretario general de Ciudadanos ha indicado que durante años se ha criticado el control político de los medios públicos y ahora Sánchez "permite volver a la vieja usanza del bipartidismo y volver al dedazo". "Sánchez no ha querido renunciar al dedazo e intentar poner a alguien controlado por él", ha apuntado, para añadir que España y TVE "no se merecen este espectáculo". Por otro lado, Villegas también ha criticado que Sánchez no tenga una política de inmigración "y se limita a una de gestos".

"La política de inmigración no puede ser solo de gestos, tiene que tener un balance entre la defensa y respeto a los derechos humanos y los compromisos que tenga España a nivel internacional", ha subrayado. Villegas ha abogado por reforzar la política de inmigración europea para que los países del sur no sean "los únicos receptores de esa presión migratoria"