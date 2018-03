Jordi Cuixart, desde prisión: "Volveremos a votar, pero necesitamos coser y recoser la sociedad catalana"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado en una carta abierta desde la cárcel de Soto del Real, en donde está en prisión preventiva por el 'procés', que "volveremos a votar, pero necesitamos coser y recoser" la sociedad catalana.

En el día que se celebra el primer Pleno de la nueva legislatura catalana, el presidente de Òmnium ha admitido tener una "obsesión: nos hemos explicado poco y mal y no es ningún reproche a nadie, pero no podemos renunciar a seguir siendo sociedad civil y yo, que soy poco de banderas, no podemos renunciar ni a la senyera, ni al catalanismo, ni al 1 de octubre, ni a la convicción de que sólo llegaremos si vamos juntos".

El presidente de Òmnium finaliza su carta subrayando que "sobre todo" es momento de "pocos reproches y mucha empatía. Ni pedir renuncias a nadie ni aceptar más chantajes torpes"