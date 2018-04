Javier López Madrid: "Yo no he donado dinero al Partido Popular"

Así lo ha asegurado López Madrid ante la comisión que investiga la presunta financiación ilegal del PP, que le ha citado a comparecer porque, según la investigación, sus iniciales aparecen en la agenda en la que el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados, supuesto cabecilla de la Púnica, recogía supuestas donaciones irregulares al partido que podrían haber sido recompensadas con la adjudicación de obra pública.

Al ser preguntado por las "mordidas" que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, se repartían entre el PP, Granados y él mismo, López Madrid, ha remarcado que ni ha "financiado" ni ha "donado nunca dinero al PP" y que las iniciales JLM que la Policía identifica con él, no son suyas.

"No puedo responder al mismo tiempo a dos iniciales distintas", ha dicho explicando que en la agenda consta por un lado 'JM' y por otro 'JLM', "con la L colocada de manera un poco extraña". Además, ha reiterado que puede haber "cientos o miles de personas" cuyo nombre corresponda con esas iniciales.

Eso sí, ha admitido tener una relación de amistad, pero nunca comercial, con Granados, al que conoce "desde hace 30 años" cuando se dedicaba a la banca de inversión. Pero, según ha explicado, su relación perdió intensidad cuando Granados entró en política y no ha podido hablar mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, no le ha podido preguntar sobre el hecho de que tuviera un millón de euros en un altillo de casa de su suegros, algo que, ha comentado, le resulta extraño.

También ha reconocido conocer al empresario Adrián De la Joya, pero ha rebatido las declaraciones realizadas por él ante el juez, que ha enmarcado en su estrategia de defensa y que, en su opinión, "no se sostienen". De la Joya asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que López Madrid le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL de las obras del tren de Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenía con él OHL por un negocio en Africa.

López Madrid ha negado que él ordenara el envío de ese dinero a De la Joya. "Yo no puedo autorizar facturas, no las veo, no entro en las oficinas", ha argumentado, remarcando que como miembro del Consejo de Administración él no era informado de los pagos de las facturas.