Jaume Roures no ve "argumentos" contra él en el informe de la Guardia Civil que lo vincula al 'procés'

Jaume Roures es el último señalado por la organización y celebración del referéndum del 1 de octubre. La Guardia Civil apunta en un informe a Jaume Roures como "elemento capital para la difusión del mensaje independentista".

"Me sorprende el poco nivel intelectual de los que han hecho el informe, hacen explicaciones que ni los niños pequeños harían". Entre esos razonamientos, tres llamadas en las que se menciona un documental sobre el 1-O que debía hacer "ese señor", según los autores del informe el propio Roures.

Al que también creen que aluden cuando en otro momento hablan del "abuelo". "Claro que no soy abuelo, tengo edad de serlo pero no lo soy por cosas que no hace falta explicar; pero como le dijo 'el abuelo', pues podría ser Jaume Roures", ha añadido Roures.

El informe también destaca que Roures habilitó un centro de prensa desde donde la Generalitat fue informando el día del referéndum. Concluye, siempre en condicional, que "podría integrarse en el Comité Ejecutivo" plasmado en la hoja de ruta del 'procés' "en calidad de profesional experto en el ámbito de la comunicación".

"Argumentos no hay, la explicación que da la Guardia Civil para implicarme es que la Generalitat estaba muy preocupada por el tema de la comunicación", asegura Roures.

El informe, un largo escrito de 176 páginas, ya está en manos del juez Llarena.