Pablo Iglesias asegura que "toca autocrítica": "Con toda claridad, hemos tenido un mal resultado electoral en Cataluña"

"Toca autocrítica por nuestra parte", ha asegurado Iglesias en su intervención ante el primer Consejo Ciudadano de Podemos que se celebra después del mal resultado en las elecciones del pasado 21 de diciembre en Cataluña.

Sin mencionar las críticas expresadas públicamente por dirigentes del partido como Carolina Bescansa sobre la estrategia de Podemos en Cataluña, Iglesias ha insistido en que no se debe llevar el "legítimo debate interno" a los medios de comunicación.

"Podríamos hacerlo mucho mejor, nos sigue haciendo daño no debatir donde hay que debatir", ha alertado. Iglesias ha calificado de "culebrón de invierno" el que supuestamente haya estado "desaparecido" desde las elecciones catalanas porque no haya ofrecido ruedas de prensa o no haya concedido entrevistas en los medios.

"Las explicaciones hay que darlas en el Consejo Ciudadano antes de en los medios de comunicación. Lo primero es tener la reflexión aquí, es una cuestión de respeto a los inscritos", ha insistido. Tras insistir en que no ha estado "desaparecido", se ha comprometido a "dejarse la piel y la salud" para intentar ser presidente del Gobierno, aunque si los militantes creen que debe estar en otro sitio, no le costará nada estar en otra posición.

Para el líder de Podemos, el partido debe asumir que "pite quien pite" el partido y aunque el árbitro vaya contra ellos, tienen que intentar ganar la jugada. Deben asumir, según Iglesias, que no se aplican "las mismas reglas" con ellos que con los demás partidos, pero eso no debe servir de "excusa o de chivo expiatorio".