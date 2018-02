Iceta pide a Torrent que active el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones en Cataluña

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha urgido por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, a iniciar otra ronda de consultas entre los grupos parlamentarios para poner fin a la "parálisis nociva" en Cataluña y proponer a un nuevo candidato a la investidura.

Lo ha explicado en rueda de prensa el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, que ha responsabilizado de esta "parálisis" a la división entre las formaciones independentistas y a la "falta de iniciativa" de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Ante la "imposibilidad" de investir president al líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, "se tiene que abrir una ronda de consultas inmediata para encontrar un candidato que pueda ser investido", ha sostenido Illa.

Para el PSC, Puigdemont, se ha "autodescartado" como candidato al no haber comparecido ante la justicia. "Puigdemont no puede ser presidente de la Generalitat porque no reúne los requisitos para serlo", ha aseverado Illa, que ha añadido que es "urgente" recuperar las instituciones de autogobierno en Cataluña con un Govern "que respete la legalidad y gobierne".