La gasolinera donde fue detenido Puigdemont triunfa en redes por sus reseñas: "Si dices que eres presidente te regalan una estancia en prisión"

Jagel ha pasado de ser una localidad alemana que pasaba inadvertida entre los españoles hasta convertirse en imagen de culto para los fanáticos del humor en redes sociales. La razón: fue en una de las gasolineras de este pueblo situado al norte de Alemania donde la policía detuvo al expresident de la Generalitat en su camino de vuelta a Bruselas.

Desde que se diera a conocer el lugar exacto del arresto del mandatario catalán, el establecimiento, ahora conocido como 'la gasolinera de Carles Puigdemont', ha pasado a ser protagonista del humor y los memes a nivel nacional en España.

Como no, las claves de las miles de bromas que ya han surgido en forma de reseña sobre el comercio recogen juegos de palabras donde triunfan el '155' (en honor al artículo de la Constitución aplicado en Cataluña) y el '3%' (porcentaje de las comisiones ilegales que se movían en CDC).

Reseña de la gasolinera donde se detuvo a Puigdemont | Google Maps

"¡Excelente Servicio! Amplio aparcamiento. Si eres el cliente 155 te regalan una semana de estancia en Neumünster con gastos pagados y entras en el sorteo de una plaza en Soto del Real bajo el magnífico sol de España. Tienen servicio de revelado fotográfico para inmortalizar el encuentro", detalla, sobre la gasolinera, uno de los comentarios. Por cierto, prácticamente todos los textos puntúan con cinco estrellas el servicio que presta dicho lugar.

Los hay que hasta bromean con la simbólica declaración de independencia que realizó Puigdemont en el Parlament. "Lugar maravilloso democráticamente elegido a unos 155 kilómetros de otros lugares. Para gente fina y distinguida que reporta gasolina. Paisaje bucólico y pastoril con alto nivel de seguridad donde día sí y día también la policía vigila. Cuenta la leyenda que atraparon a un dirigente imaginario de una República inexistente."

Reseña de la gasolinera donde se detuvo a Puigdemont | Google Maps

"Tienen packs de esteladas + pañuelos a muy buen precio" o "pasé de viaje en el puente de la Constitución y me trataron bien" son otros de las reseñas que el establecimiento parece haber acogido de buen agrado, porque continúa manteniendo todas.

Una de las más votadas dice lo siguiente: "Lo mejor, su café a 1,55. Si dices que eres presidente de un país inventado te regalan el croissant y una estancia en prisión. A mí me tocó la habitación más confortable, con las paredes acolchadas. Incluso me regalaron una camisa, aunque me quedaban largas las mangas y me las ataron para que no me las pisara".