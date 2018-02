Gabriel Rufián: "Anna Gabriel no es que huya de la Justicia, sino que España se acerca a Turquía"

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, ha asegurado que la exdiputada de la CUP Anna Gabriel "no es que huya de la Justicia, sino que España se acerca a Turquía".

En los pasillos del Congreso, Rufián ha respondido así a los periodistas sobre la decisión de la dirigente de la CUP de no acudir a declarar al Supremo, donde estaba citada como investigada.

Después de que Anna Gabriel notificara al juez que no pensaba acudir porque cree que no se cumple su derecho a un juicio justo, Rufián ha defendido que no ha huido de la Justicia y que es España la que "se acerca a Turquía".

El diputado de ERC ha utilizado ese mismo argumento para mostrar su disconformidad con la condena de tres años y medio de cárcel que el Supremo ha ratificado para José Miguel Arenas Beltrán, el rapero Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

Según Rufián, "da igual a quién votes" o "lo que pienses" porque la sentencia es una "absoluta barbaridad" que demuestra que España se acerca a Turquía "más que a otros países democráticos".