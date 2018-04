Gabilondo exige a Cifuentes la "verdad" porque de no hacerlo dejará a la Comunidad en una situación "insostenible"

Así lo ha dicho durante primera intervención de cinco minutos en el pleno extraordinario que se celebra hoy en la Asamblea con el único punto del máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y en una situación calificada por el socialista como singularmente grave y urgente.

Gabilondo ha indicado que quiere saber si se matriculó, si asistió y si pasó todas las pruebas "en igualdad de condiciones que el resto de alumnos". "Eso usted lo conoce, y puede aclararlo. Y no necesita esperar. Hoy no es el día de las explicaciones de la Universidad ni de las valoraciones de los jueces. Hoy es el día de sus aclaraciones", ha remarcado.

Para el portavoz del PSOE, esta es "su oportunidad de ofrecer una versión verosímil, con argumentos razonables y que no se limite a derivar a otros una responsabilidad", la de ella, "que es la de decir la verdad de lo sucedido con ese máster". De no hacerlo, para Gabilondo, "no solo pondrá en juego su confianza y su honorabilidad, sino que dejará en una situación insostenible a su Gobierno y a toda la Comunidad de Madrid".

"Lo necesitamos por el bien de las instituciones, de esta Asamblea y de la Universidad", ha sostenido, para recordar que la propia Universidad Rey Juan Carlos ha abierto un procedimiento de información para despejar dudas, y que ha reclamado observadores externos, "dada la importancia y la repercusión del asunto".

"No puede estar la Comunidad permanentemente pendiente de los avatares de su presidenta y hemos de dilucidar este asunto con celeridad", ha apuntado, para remarcar que es la primera ocasión en que un presidente o presidenta comparece ante el Pleno. "Ojalá se hubiese podido lograr que lo hicieran con ocasión de otras presuntas irregularidades. Pero ustedes, o con mayoría absoluta o con apoyo de sus socios, lo impidieron", ha arrojado.

En la misma línea, ha dicho que está "en juego el derecho a conocer lo que realmente sucede con su expediente académico" y que la opinión pública "necesita aclaraciones y también lo exige el respeto a la Universidad y al esfuerzo que para los demás supone lograr su titulación".

Y es que Gabilondo ha indicado que en las últimas semanas nos hemos encontrado "con versiones cambiantes, con elocuentes lagunas envueltas en silencio, con contradicciones". A su juicio, Cifuentes "ha intentado zafarse de las irregularidades denunciadas poniendo la responsabilidad en la Universidad o bien inculpando al medio de comunicación que ha señalado como falseado dicho máster".

"No concuerdan las fechas, no cuadran los procesos, ni de matriculación, ni de evaluación, ni de rectificación, ni de asistencia, ni de registro, ni de actas, ni de ubicación en el día memorable del 2 de julio de 2012", ha señalado, para añadir que tampoco consta que se formase "un tribunal regular" o que no "deja de sorprender la coincidencia de dos errores similares en su caso, ni las modificaciones posteriores a esa fecha".

En este sentido, Gabilondo ha dicho que "alguien, sin necesidad de torcer los datos, ni los hechos, podría pensar razonablemente que ese master no lo cursó" Cifuentes, "al menos en el sentido de lo que significa cursar".

Para terminar su intervención, ha indicado que comprobar "si se ha incumplido el Código Etico de los altos cargos de la Administración" y que a ella, como ha recordado, "también le incumbe". "O incluso si se ha trasgredido algo más... De ser así, la gravedad pasaría a ser emergencia", ha sostenido, para remarcar que es necesario que la Comunidad de Madrid "no se vea una y otra vez en la necesidad de ocuparse del proceder de personas de su Partido".