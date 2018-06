Feijóo no desvela si será candidato a liderar el PP: "No hay ningún congreso convocado de momento"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha apuntado que "no hay ningún congreso convocado de momento" para llevar a cabo la sucesión del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al frente del PP, por lo que ha evitado pronunciarse sobre un posible interés en participar como candidato.

Feijóo se ha pronunciado así tras ser preguntado por su supuesto interés por suceder a Rajoy en la dirección del PP a su salida de la sesión plenaria del Parlamento de Galicia de esta mañana.

"Les propongo que no insistan en este tipo de cuestiones", ha dicho el mandatario autonómico a los periodistas, "primero porque estoy ejerciendo de presidente de la Xunta y segundo porque no hay ningún congreso convocado de momento", ha zanjado. Por este motivo, ha considerado, no hay "nada que decir ni nada que añadir" al respecto de la sucesión de Mariano Rajoy.