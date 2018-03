Estos son los plazos en el Parlament de Cataluña tras la investidura fallida de Jordi Turull

SIGUE LA INCERTIDUMBRE EN CATALUÑA

Jordi Turull no será elegido president en segunda votación en el Parlament porque no cuenta con los apoyos necesarios. Desde la CUP insisten en que no van a cambiar el sentido de su voto y en que se volverán a abstener. Ese sábado está prevista la segunda votación a las 11:30 horas.