Estas son las seis noticias más importantes de este martes 20 de febrero de 2018

'El Bigotes' asegura que los empresarios pagaban "con alegría" las facturas del PP a cambio de adjudicaciones

El hombre de la Gürtel en Valencia ha sido fiel a su estilo y a su tono. Álvaro Pérez ha realizado una comparecencia en el Congreso marcado por su enfado ante el sistema judicial, y ha dado nombres: el marido de Cospedal.

Anna Gabriel se queda en Suiza y pedirá asilo político si España pide su extradición: "No tendré un juicio justo en mi país"

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada este miércoles como investigada en la causa que instruye el magistrado Llarena por el proceso independentista: "No iré a Madrid". Además avisa de que si España pide su extradición, ella pedirá asilo político.

El Constitucional deroga las ayudas de la LOMCE para estudiar en castellano en Cataluña

El Constitucional ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso de la Generalitat contra la Lomce, en concreto en lo previsto para garantizar la enseñanza en castellano, por invadir competencias autonómicas.

Día Internacional de la Mujer 2018: PP y Ciudadanos tachan de "ideológica" la huelga feminista del 8 de marzo

El Partido Popular piensa que la huelga feminista del 8 de marzo sólo es para "hacer ruido". Dicen que ellos son más partidarios de cambiar la sociedad con hechos, que es una huelga política, que no sirve para nada y que ya hay menos machismo. Estos son algunos argumentos de quienes se oponen a esa protesta: Ciudadanos asegura que es "anticapitalista".

El Supremo confirma la pena de tres años y medio de cárcel para rapero Valtonyc por injurias a la Corona

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

Mueren casi 200 personas en Siria en el ataque más mortífero en tres años de Al Assad

Empeora la situación en Siria con 200 muertos en dos días. Es el ataque más cruento en tres años. El autor: Al Assad y sus bombas. El lugar: la región de Ghouta. Bombardeos incesantes que dejan escenas para las que ya no hay palabras. Y no, no son imágenes que se hayan visto, porque cada persona que se lleva por delante Al Assad es una vida.